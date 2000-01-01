деревня Быстрик 3-й — Familio

Быстрик 3-й

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Солдатская волость
Быстрик 3-й (Никольское, б. Н. Д. Лутовинова), б. А. С. Лутовинова, б. Шульгина, (Александровка, б. Жиленковых) 2570деревняБыстриковского 3-го.30183

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