деревня Шитикова, деревня Шитикова, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Шитикова

Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Ладвинская волость
51. Шитикова, деревня бывшая горнозаводская, при реке Остречинке, дворов 8, жителей 48, часовня, мельница
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