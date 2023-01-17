деревня Никитино, деревня Никитино, Иоткинская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Никитино

Иоткинская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2486Никитино, д. вл.при р. Меже.563131720
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Иоткинская волость
55. Никитина, деревня бывшая владельческая, при реке Меже, дворов 8, жителей 47, дегтярный завод

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Иоткинская волость
765НикитиноДеревня6393028
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