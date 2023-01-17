село Белоярка 1-я, село Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Белоярка 1-я

Далматовский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9193Белоярское (с выс. Ерзовка и Шушары, Белоярская слобода, Вершинина), сел.при рч. Барневке.3030146420413Церковь православная 1. Волостное правление.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Белоярская волость
1914. Белоярское, село бывшее государственное, при речке Барневке, дворов 193, жителей 984, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, часовн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Далматовский район
320052Белоярка 1-ясело55°59'00"63°14'00"N-41-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Далматовский муниципальный район, Сельское поселение Белоярский сельсовет
37608404101с Белоярка 1-ясело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close