Белоярка 1-я
Далматовский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9193Белоярское (с выс. Ерзовка и Шушары, Белоярская слобода, Вершинина), сел.при рч. Барневке.3030146420413Церковь православная 1. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1914. Белоярское, село бывшее государственное, при речке Барневке, дворов 193, жителей 984, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, часовн Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320052Белоярка 1-ясело55°59'00"63°14'00"N-41-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37608404101с Белоярка 1-ясело