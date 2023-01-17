село Нижняя Озерна, село Нижняя Озерна, Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижняя Озерна

Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
2989Нижняя Озерна (Озеренки), с. вл.при рч. Озерне.252592568646Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Озеренская волость
1305. Н. Озерное, село бывшее владельческое, дворов 83, жителей 782, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Щигровский район
50330Нижняя Озернасело51°43'36°44'M-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Щигровский муниципальный район, Сельское поселение Защитенский сельсовет
38650412146с Нижняя Озернасело
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