деревня Димшишкес, деревня Димшишкес, Birštono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Димшишкес

Birštono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Езненская волость
Дымшевичи, д., жит. 36 (19 м. 17 ж.), дес. 41, у. гор. 60 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Олита 20 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Birštono savivaldybė, Birštono seniūnija
Dimšiškių k.
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