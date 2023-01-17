село Нижняя Ольшанка, село Нижняя Ольшанка, Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижняя Ольшанка

Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1530Нижняя Ольшанка (Купринка), с. каз.при рч. Ольшанке.242071342368Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Ольшанская волость
703. Н. Ольшанка (Купринка), село бывшее государственное, при речке Ольшанке, дворов 122, жителей 681, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Пристенский район
51187Нижняя Ольшанкасело51°07'36°35'M-37-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Пристенский муниципальный район, Сельское поселение Среднеольшанский сельсовет
38632464116с Нижняя Ольшанкасело
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