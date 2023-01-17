село Аргудан, село Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Аргудан

Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
794Аргуданское, с.на р. Аргудане.174627584кабардинцысуннитыМечетей 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район
250704Аргудансело43°26'43°56'K-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский муниципальный район, Сельское поселение Аргудан
83618406101с Аргудансело
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