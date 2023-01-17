Шеметово
Мядельский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
288. Шеметов, местечко бывшее владельческое и государственное, дворов 23, жителей 172, волостное правление (уездный город в 50 верстах), школа, 3 лавки
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Шеметово, м. р. Перекоп, жит. 202 (93 м. 104 ж.), дес. 144, у. гор. 53 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лынтупы 28 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шеметово26
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шеметово31