деревня Шеметово, деревня Шеметово, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Шеметово

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Шеметовская волость
288. Шеметов, местечко бывшее владельческое и государственное, дворов 23, жителей 172, волостное правление (уездный город в 50 верстах), школа, 3 лавки

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Шеметовская волость
Шеметово, м. р. Перекоп, жит. 202 (93 м. 104 ж.), дес. 144, у. гор. 53 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лынтупы 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Сырмежский сельсовет
д Шеметово26

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Занарочский сельсовет
д. Шеметово31
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