деревня Новоникольское, деревня Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Новоникольское

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1057Никольское (Новое село), сц. вл.при рч. Медянке.601841162178
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Знаменская волость
718. Ново-Никольское, сельцо бывшее владельческое, при речке Б. Медяне, дворов 56, жителей 321, часовня, красильня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
101301Новоникольскоедеревня55°30'46°02'N-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Медянский сельсовет
22645432121д Новоникольскоедеревня
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