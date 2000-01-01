село Луковец, Луковская волость, Череповецкий уезд (на 1913) — Familio

Луковец

Луковская волость, Череповецкий уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Череповский уезд
С. Луковец7Князь Конст. Фед. Голицын1944363

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Луковская волость
17Луковец (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Луковского12417146945192010++земледелиелесные заработкирека Шексна.2 церкви, часовня, церковно-приходская школа, волостное правление, кв. пол. урядн., 2 мелочные лавки, ярмарка 26 июня и 26 дек., казенная винная лавка, смежно с деревней Показать все

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