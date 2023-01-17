Кузьминовка
Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
168Кузминовское, с. каз.при рч. Кургазе.9495104430402Церковь православная 1, базар по пятницам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
241. Кузьминовское, село бывшее государственное, при речке Кургазе, дворов 115, жителей 935, церковь православная, баз. по четвергам.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72528Кузьминовкасело52°39'с.ш.55°25'в.д.N-40-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Нижнегумбетовский сельсовет
53633431116с Кузьминовкасело