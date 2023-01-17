село Кузьминовка, село Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кузьминовка

Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
168Кузминовское, с. каз.при рч. Кургазе.9495104430402Церковь православная 1, базар по пятницам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Слоновская волость
241. Кузьминовское, село бывшее государственное, при речке Кургазе, дворов 115, жителей 935, церковь православная, баз. по четвергам.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Октябрьский район
72528Кузьминовкасело52°39'с.ш.55°25'в.д.N-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Нижнегумбетовский сельсовет
53633431116с Кузьминовкасело
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