агрогородок Семеновичи, агрогородок Семеновичи, Узденский район, Минская область (на 2021) — Familio

Семеновичи

Узденский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Узденская волость
355. Семеновичи, село бывшее владельческое, при реке Уссе, дворов 24, жителей 254, церковь православная, церковь римско-католическая, 2 водяные мельницы

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Узденская волость
Семеновичи, село480691601335
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Узденский район, Семеновичский сельсовет
аг Семеновичи297

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Узденский район, Узденский сельсовет
аг. Семеновичи218
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