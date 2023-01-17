село Гуменники, село Гуменники, Рівненська область (на 2018) — Familio

Гуменники

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Дятковичская волость
1663. Гуменник, деревня бывшая владельческая, при реке Стубле, дворов 24, жителей 180, католическая часовня, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20427Гуменникиселор-н Рівненськийсільрада Малошпаківська
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