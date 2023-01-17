деревня Ивановская, деревня Ивановская, Шенкурский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Ивановская

Шенкурский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2315Ивановская, д.на пр. ст. р. Ваги.436124
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Великониколаевская волость
615. Ивановская (Заюмзеньга), деревня бывшая удельная, при речке Юмзеньге, дворов 8, жителей 56, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
82655Ивановскаядеревня62°09'с.ш.42°50'в.д.P-38-062
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