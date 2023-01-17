село Сараевка, село Сараевка, Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Сараевка

Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2645Сараевка, д. каз.при рч. Донецкой Семице.43560275301
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Двоелученская волость
1118. Сараевка, деревня бывшая государственная, при речке Донецкой Семице, дворов 90, жителей 804

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Солнцевский район
617750Сараевкасело51°18'36°50'M-37-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Солнцевский муниципальный район, Сельское поселение Зуевский сельсовет
38638428166с Сараевкасело
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