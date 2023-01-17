деревня Разгорт, деревня Разгорт, Удорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Разгорт

Удорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12238Разгортская (Разгорт), д. каз.при р. Мезени.з. 314 л. 54741 7429101102Сельская расправа.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Розгортская волость
Разгортская312 572Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Косланская волость
1930. Разгортская, деревня бывшая государственная, при реке Мезени, дворов 36, жителей 234, часовня, винн. склад, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Удорский район
169335Разгортдеревня63°29'48°42'P-39-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Удорский муниципальный район, Городское поселение Усогорск
87640155116д Разгортдеревня
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