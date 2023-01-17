Буйничи
Вендорожская волость, Могилевский уезд (на 1910)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- имение
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
6. Буйничи, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 41, жителей 202, 2 церкви православных, еврейский молитвенный дом
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
26Им. БуйничиБыхов. торг. тракте и Бобруйск. шоссер. ДнепреВд. тайн. сов. Анне К. Радкевич, прав. 233Буйничского пр. 8—