имение Буйничи, имение Буйничи, Вендорожская волость, Могилевский уезд (на 1910) — Familio

Буйничи

Вендорожская волость, Могилевский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Вейненская волость
6. Буйничи, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 41, жителей 202, 2 церкви православных, еврейский молитвенный дом

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Вендорожская волость
26Им. БуйничиБыхов. торг. тракте и Бобруйск. шоссер. ДнепреВд. тайн. сов. Анне К. Радкевич, прав. 233Буйничского пр. 8
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close