посёлок Дубинка, посёлок Дубинка, Города и пригородные поселения (на 1882) — Familio

Дубинка

Города и пригородные поселения (на 1882)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Города и пригородные поселения
7Дубинка, закарасунский поселокк востоку от города, между рр. Кубанью и Карасуном44451013281241великороссыправославныеПитенных заведений 5. Ветряных мукомольных мельниц 7
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