Прилуцкое
Чушевице-Покровская волость, Вельский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1902Прилуцкое, д. удел.при р. Ваге.6020145866Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
447. Прилуцкая, деревня бывшая государственная, при реке Ваге, дворов 34, жителей 221, часовня
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7270ПрилуцкоеСуходворск.Чушевице-Покровскийбывшие государственные——37131122