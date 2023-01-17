село Покрово-Гагарино, село Покрово-Гагарино, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Покрово-Гагарино

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3139Покровское (Гагарино), с. вл.при рч. Полатебне.252599405408Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Измайловская волость
1173. Покровское (Гагарино), село бывшее владельческое, при речке Полотебне, дворов 135, жителей 874, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
1182Покрово-Гагариносело53°35'с.ш.39°23'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Милославское сельское поселение
61615444131с Покрово-Гагариносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close