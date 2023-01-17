деревня Рождество, деревня Рождество, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Рождество

Ельнинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Новое Рождество
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4845Рождество, д. вл.при рч. Копылке.25½30½93954
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Озерищенская волость
88РождествоДеревня25266975Кузница.
89РождествоВладельческая усадьба24152Водяная мельница.
90РождествоСело25379Церковь, зем. школа, ярмарки: в день Св. Троицы, 1 октября и 6 декабря.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ельнинский район
178305Рождестводеревня54°43'00"33°08'00"N-36-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ельнинский муниципальный район, Бобровичское сельское поселение
66619416172д Рождестводеревня
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