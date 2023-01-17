село Торки, село Торки, Тумская волость, Суздальский уезд (на 1905) — Familio

Торки

Тумская волость, Суздальский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5194Торки, с. каз.при пруде.121289286308Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Тумская волость
634. Торки, село бывшее государственное, дворов 119, жителей 608, церковь православная, школа, 3 ветряных мельницы, 14 ткц. свет.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Тумская волость
6432Торки село80114455146
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