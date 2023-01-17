деревня Сосновая, деревня Сосновая, Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Сосновая

Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8965Сосновая, д. каз.при р. Толшме.112¾75¼165152
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Трофимовская волость
1421. Сосновая, деревня бывшая государственная, при речке Толшме, дворов 28, жителей 152, часовня, лавка

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Трофимовская волость
99Сосновое (Веретье)Трофимовск.Никольскийбывшие государственные11044399105

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Солигаличский район
353261Сосноваядеревня59°17'00"42°32'00"O-38-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Солигаличский муниципальный район, Куземинское сельское поселение
34640428161д Сосноваядеревня
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