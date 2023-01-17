агрогородок Юзуфово, агрогородок Юзуфово, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Юзуфово

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Белоручская волость
Юзефово, имение2231191912
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет
д Юзуфово704

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет
аг. Юзуфово186
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