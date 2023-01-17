Ясашно-Барышево
Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1933Ясачное Барышево, д. каз.при р. Малой Улеме.4535132407412Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1124. Ясашная Барышева, деревня бывшая государственная, при речке Сухой Улеме, дворов 155, жителей 869, мечеть
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Барышева Нижняя, Ст.-Барышевскойсм. Ясачно-Барышева.Показать скан
Ясачно-Барышева (Барышева Нижняя), Ст.-Барышевскойтатары1773Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190159Ясашно-Барышевосело55°18'48°42'N-39-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Большекокузское сельское поселение
92610417111с Ясашно-Барышевосело
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