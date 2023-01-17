Старые Челны
Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3441Старые Челны, д. каз.при безымянной реке.10565224735780Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1601. Ст. Челны (Петропавловское), село бывшее государственное, при речке Челнинке, дворов 289, жителей 1431, волостное правление (уездный город в 105 верстах), церковь п Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Челны Старые, Старо-Челнинскойрусские и чуваши1956Показать скан
Челны Старые, Старо-Челнинскойсм. Высел. из с. Челнов.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190106Старые Челнысело54°34'50°58'N-39-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, Старочелнинское сельское поселение
92646476101с Старые Челнысело
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