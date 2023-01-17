село Старые Челны, село Старые Челны, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старые Челны

Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3441Старые Челны, д. каз.при безымянной реке.10565224735780
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Старо-Челнинская волость
1601. Ст. Челны (Петропавловское), село бывшее государственное, при речке Челнинке, дворов 289, жителей 1431, волостное правление (уездный город в 105 верстах), церковь п Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Старо-Челнинская волость
Челны Старые, Старо-Челнинскойрусские и чуваши1956
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Челны Старые, Старо-Челнинскойсм. Высел. из с. Челнов.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Нурлатский район
190106Старые Челнысело54°34'50°58'N-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, Старочелнинское сельское поселение
92646476101с Старые Челнысело
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