село Вчерайше, село Вчерайше, Житомирська область (на 2018) — Familio

Вчерайше

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Вчерайшанская волость
987. Вчерайше, местечко бывшее владельческое, при речке Постиле, дворов 213, жителей 1264, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, костел, Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Бровковская волость
Вчерайшее м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7910Вчорайшеселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Вчорайшенська
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