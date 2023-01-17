посёлок Лесное, посёлок Лесное, Сумська область (на 2018) — Familio

Лесное

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
419Радомля, с. вл.при пруде.2555185560Церковь православная 1. Завод винокуренный.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Тростянецкая волость
121. Радомля, село бывшее владельческое, при речке Радомле, дворов 23, жителей 174, церковь православная паров. млнц.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22050Ліснеселищер-н Тростянецькийсільрада Криничненська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close