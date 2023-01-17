Варваровка
Харківська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1236Николаевка (Варваровка), слоб. вл.при рч. Волчей.302539311641149Церквей православных 2. Ярмарок 8. Базары. Завод винокуренный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
253. Варваровка, слобода бывшая владельческая, при речке Волчьей, дворов 270, жителей 1660
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-23805Варварівкаселоцентр сільської радир-н Вовчанськийсільрада Варварівська