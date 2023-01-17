Григорцево
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8933Григорцево, с.при рч. Корбе.1021123429Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
356. Григорцево, село бывшее владельческое, при речке Корце, дворов 13, жителей 75, церковь православная
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Григорцево с. ш.рч. КорбаНерехта (?)11261245484138сур. и масл. зПо волости мужчины-промышленники составляют 54,59% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % плотников к населению в том же возрасте — 27,95; % фабричн.-мужчин к насел. Показать всеПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6123Григорцевосело57°23'00"40°28'00"O-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Пригородное сельское поселение
34626450146с Григорцевосело