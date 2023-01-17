село Кокино, село Кокино, Выгоничский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Кокино

Выгоничский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
4136Кокино, с. вл.при рч. Рудке.6723157185Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Красносельская волость
1215. Кокино, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 205, церковь православная, часовня, постоялый двор, 2 сукновальни, кирпичный завод, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Выгоничский район
66479Кокиносело53°10'с.ш.34°07'в.д.N-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Выгоничский муниципальный район, Кокинское сельское поселение
15610415101с Кокиносело
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