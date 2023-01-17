деревня Братылово, деревня Братылово, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Братылово

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Косичская волость
БратиловоДеревня2383399Брест
БратиловоФольварок123399Брест

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Чернинский сельсовет
д Братылово99

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Чернинский сельсовет
д. Братылово214
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