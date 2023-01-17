село Дашковцы, село Дашковцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Дашковцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Осламовская волость
1413. Дашковцы, село бывшее владельческое, дворов 153, жителей 1238, церковь православная, католическая часовня, 2 питейных дома, кзн., паров. и вод. млнц., кирпичный и в Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Осламовская волость
Дашковцы4461642235

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-25775Дашківціселоцентр сільської радир-н Віньковецькийсільрада Дашковецька
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