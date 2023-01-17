село Коробовка, село Коробовка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Коробовка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
842Коробовка, с. вл. и каз.при колодце.81851815001800Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Золотоношская волость
226. Коробовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Золотоноше, дворов 252, жителей 1700, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 23 ветр. млнц., Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Золотоношская волость
24.0Коробовка селоКоробовское казенных крестьян888587107132138270
24.0Коробовка селоКоробовское козаков882342653646086161224

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27344Коробівкаселоцентр сільської радир-н Золотоніськийсільрада Коробівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close