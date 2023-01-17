село Порт-Катон, село Порт-Катон, Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Порт-Катон

Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2185Порт Катон (Круглая, Милость Князя), д. вл.при Азовском море.912085119128
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Маргаритовстсая волость
667. Порт-Катон (Круглая), деревня бывшая владельческая, при Азовском море, дворов 136, жителей 834, 5 лавок, 2 лесн. скл., рыбн. з., механич. зав.

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Порт-Катонская волость
3568Порт-Катонский посел., Порт-Катонской волости, при Азовском море37518516801724Волостное правление, церковь, народное училище, маслоб., череп. и кирп. зав., 5 ветр. мел.14398

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Азовский район
49647Порт-Катонсело46°53'00"38°46'00"L-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Азовский муниципальный район, Маргаритовское сельское поселение
60601452111с Порт-Катонсело
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