Порт-Катон
Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2185Порт Катон (Круглая, Милость Князя), д. вл.при Азовском море.912085119128Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
667. Порт-Катон (Круглая), деревня бывшая владельческая, при Азовском море, дворов 136, жителей 834, 5 лавок, 2 лесн. скл., рыбн. з., механич. зав.
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
3568Порт-Катонский посел., Порт-Катонской волости, при Азовском море37518516801724Волостное правление, церковь, народное училище, маслоб., череп. и кирп. зав., 5 ветр. мел.14398—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
49647Порт-Катонсело46°53'00"38°46'00"L-37-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60601452111с Порт-Катонсело