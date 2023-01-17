деревня Костюковичи, деревня Костюковичи, Мозырский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Костюковичи

Мозырский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
443. Костюковичи, село бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 27, жителей 261, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
Костюковичи, деревня509711432209
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Костюковичи, имение1111432209
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
д Костюковичи70

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
д. Костюковичи127
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