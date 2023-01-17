Ароматное
Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
118Розенталь (Шабан-Оба), колония нем. вед. попечит. комит. иностр. поселенц. южи. края России.при рч. Бурульче.27761186159Церковь римско-католическая 1. Сельское училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
70. Розенталь (Бурунча), колония немцев, при речке Бурунче, дворов 57, жителей 1027, церковь католическая, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
797369Ароматноесело45°03,0' с.ш.34°32,0' в.д.L-36-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35607404101с Ароматноесело