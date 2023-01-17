село Ароматное, село Ароматное, Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Ароматное

Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
118Розенталь (Шабан-Оба), колония нем. вед. попечит. комит. иностр. поселенц. южи. края России.при рч. Бурульче.27761186159Церковь римско-католическая 1. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Нейзатская волость
70. Розенталь (Бурунча), колония немцев, при речке Бурунче, дворов 57, жителей 1027, церковь католическая, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Белогорский район
797369Ароматноесело45°03,0' с.ш.34°32,0' в.д.L-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Белогорский муниципальный район, Ароматновское сельское поселение
35607404101с Ароматноесело
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