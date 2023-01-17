Тарлыковка
Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1856Тарлыковка (Тинкель), кол. нем.при р. Тарлыке.17561115588544Церковь лютеранская 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1170. Тарлыковка (Динкель), село бывшее колонистов, при речке Тарлыке, дворов 187, жителей 1917, церковь лютеранская, школа, лавка, постоялый двор
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52638Тарлыковкасело51°02'с.ш.46°06'в.д.M-38-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63639475101с Тарлыковкасело