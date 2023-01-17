Дор
Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5479Дор, д. каз.при рр. Анданге и Юге.8½6½299799Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Дор74½
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1082. Дор, деревня бывшая государственная, при речке Домашнице, дворов 40, жителей 268, кирпичный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33286Дордеревня59°28'с.ш.45°33'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634428136д Дордеревня