посёлок городского типа Великодолинское, посёлок городского типа Великодолинское, Одеська область (на 2018) — Familio

Великодолинское

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2243Гросс-Либенталь (Большой Либенталь, Большая Акаржа), кол. нем.при рч. Акарже.203524113941343Церковь лютеранская 1. Ярмарки Почтовая станция. Заводов гончарных 2; гидропатическое заведение.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Грос-Либентальская волость
562. Гросс-Либенталь (Большая Вокаржа), колония немцев, при балке Вокарже, дворов 263, жителей 3869, волостное правление (уездный город в 22 верстах), кирка, 2 школы, поч Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17340Великодолинськеселище міського типуцентр селищної радир-н Овідіопольськийселищна рада Великодолинська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close