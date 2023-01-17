Великодолинское
Одеська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2243Гросс-Либенталь (Большой Либенталь, Большая Акаржа), кол. нем.при рч. Акарже.203524113941343Церковь лютеранская 1. Ярмарки Почтовая станция. Заводов гончарных 2; гидропатическое заведение.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
562. Гросс-Либенталь (Большая Вокаржа), колония немцев, при балке Вокарже, дворов 263, жителей 3869, волостное правление (уездный город в 22 верстах), кирка, 2 школы, поч Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17340Великодолинськеселище міського типуцентр селищної радир-н Овідіопольськийселищна рада Великодолинська