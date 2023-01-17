село Вишнёвое, село Вишнёвое, Вінницька область (на 2018) — Familio

Вишнёвое

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Жовтневое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Малокутыщанская волость
510. Поповка, деревня бывшая владельческая, при речке Самце, дворов 69, жителей 468, часовня, школа, питейный дом, ветряная мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Кутыщанская волость
Поповка70783494

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-46443Вишневеселор-н Калинівськийсільрада Уладівська
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