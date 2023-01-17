деревня Печниково, деревня Печниково, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Печниково

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
4044Печениково, д. каз. и вл.при безымянном ручье.4543226574
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Старопосонская волость
944. Печениково, село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 22, жителей 159, церковь православная, лавки

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Борзынская волость
20Печениково501

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
130662Печниководеревня57°14'34°12'O-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Есеновичское сельское поселение
28612410316д Печниководеревня
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