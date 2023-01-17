деревня Степанцево, деревня Степанцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Степанцево

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3865Степанцево, д. вл.при рч. Сольбе50243895102
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Загорская волость
4434Степанцево деревня35555193491
4435Степанцев. водяная мельница21193491

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
4240Степанцеводеревня57°01'с.ш.38°24'в.д.O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Нагорьевское сельское поселение
78632452461д Степанцеводеревня
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