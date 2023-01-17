село Рышково, село Рышково, Курский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Рышково

Курский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
40Рыжково, с. вл.при рч. Клюкве.81331207211Церковь православная 1. Крупчатное заведение.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Рышковская волость
67. Рышково, село бывшее владельческое, при реке Сейме, дворов 93, жителей 599, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная. В 12 верстах — пит Показать все
Курский уезд, Стрелецкая волость
82. Рышково (Бредихина Поляна), село бывшее государственное, дворов 73, жителей 412, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курский район
51158Рышковосело51°39'36°09'M-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курский муниципальный район, Сельское поселение Рышковский сельсовет
38620476101с Рышковосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close