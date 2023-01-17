село Бакаево, село Бакаево, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Бакаево

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
819Бакаева (Аканаилга), д. каз. и башк.при рч. Аканаилге.4883147506536Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сок-Кармалинская волость
561. Бакаевка (Надирова), деревня бывшая государственная и тептярей, при реке Соке и речке Окане, дворов 192, жителей 1245, мечеть, 4 вод. мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
75046Бакаевосело54°08'с.ш.52°24'в.д.N-39-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Бакаевский сельсовет
53643404101с Бакаевосело
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