деревня Яланкуль, деревня Яланкуль, Большереченский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Яланкуль

Большереченский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Бухарская волость
Ялангульский выс., при оз. Ялангульском, на прос. дор.6951151155121

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Большереченский район
116807Яланкульдеревня56°07'с.ш.73°46'в.д.O-43-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Большереченский муниципальный район, Чебаклинское сельское поселение
52603431121д Яланкульдеревня
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