посёлок Железноводский, посёлок Железноводский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Железноводский

Предгорный муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский уезд
333Село Железноводское.при Железных минеральных водах.1843129140великороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общ. магазин 1, питейный дом 1.
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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
913Ведень Новый, поселок граф. Евдокимовой.близь Железноводска.1146русскиеправославные
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Предгорный район
87784Железноводскийпосёлок44°10'42°59'L-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, Сельское поселение Пригородный сельсовет
7648425101п Железноводский#Н/Д
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