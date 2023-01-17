деревня Филиппова Гора, деревня Филиппова Гора, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Филиппова Гора

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Филиппогорская волость
494. Филиппова Гора, село бывшее государственное, при реке Явонь, дворов 68, жителей 340, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, часовня, Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Филиппогорская волость
30Филиппова Гора (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Филипогорского19022041018++земледелиенет сведений.река Явонь.Школа, волостное правление, земская конная станция, винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
58569Филиппова Горадеревня57°38'00"32°46'00"O-36-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Песоцкое сельское поселение
49612440321д Филиппова Горадеревня
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