Малая Арава
Круглянский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
49Им. Орава-Малаяпроселочнойр. Березовкедв. Степ. Л. Ольшевской, прав. 111Друцкого прав. 59—
81Усад. Орава-Малая Мельницапроселкер. Березовкедв. Ст. Л. Ольшевской, прав. 123Друцкого прав. 59—
86Ус. Оравщина (Друцк тож бывш. картон. фабр., ныне водян. мельница)проселкер. Друтидв. Ант. Мам. Гордзялковскому, кат. 121Толочинского р.-кат. 59—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Малая Арава1
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Малая Арава5