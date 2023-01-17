деревня Малая Арава, деревня Малая Арава, Круглянский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малая Арава

Круглянский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Круглянская волость
49Им. Орава-Малаяпроселочнойр. Березовкедв. Степ. Л. Ольшевской, прав. 111Друцкого прав. 59
81Усад. Орава-Малая Мельницапроселкер. Березовкедв. Ст. Л. Ольшевской, прав. 123Друцкого прав. 59
86Ус. Оравщина (Друцк тож бывш. картон. фабр., ныне водян. мельница)проселкер. Друтидв. Ант. Мам. Гордзялковскому, кат. 121Толочинского р.-кат. 59

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Круглянский район, Круглянский сельсовет
д Малая Арава1

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Круглянский район, Круглянский сельсовет
д. Малая Арава5
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